اندلاع حريق بمركز تلقيح ضد فيروس كورونا فى بولندا

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الشرطة إن "محطة لمكافحة الأوبئة ومركز تلقيح متنقلا تم إضرام النار فيهما فى زاموستى"، مضيفة أن فريق تحريات خاصا سيتم إنشاؤه من أجل إجراء التحقيق فى الحادث.
من جانبه، توعد رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى، بمعاقبة مرتكبى مثل هذه العمليات قائلا "التطعيمات تمثل حاجزا أمام الموجة الرابعة من كوفيد-19، وهى تسير اليوم بسرعة أقل من اللازم، والبنية التحتية لا بد منها لجعل المواطنين مهتمين ببرنامج التحصين. إنه شيء بالغ الأهمية من أجل وقف الموجة الرابعة من الجائحة.. سوف نتعامل مع هذا النوع من الأعمال بكل صرامة".
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