37.189 حالة.. إيران تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد منذ تفشى الفيروس إلى 3 ملايين و940 ألفا و708 حالات، من بينها 5 آلاف و607 حالات فى وضع حرج.
وذكرت أن البلاد سجلت فى نفس الفترة 411 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات المرتبطة بالجائحة فى إيران إلى 91 ألفا و407 حالات، موضحة أن عدد الذين تماثلوا للشفاء بلغوا 3 ملايين و404 ألاف و533 حالة حتى الآن.
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