سفيان البقالي يمنح المغرب أول ذهبية في أولمبياد طوكيو

منح العداء المغربي سفيان البقالي، الاثنين، أول ميدالية ذهبية لبلاده في أولمبياد طوكيو 2020.
ونجح المغربي سفيان البقالي في إحراز ذهبية 3 آلاف متر موانع، بتوقيت 08:08:90، متبوعا بالإثيوبي غيرما بتوقيت 08:10:38، ثم الكيني كيغن بتوقيت 08:11:45.
بذلك، يكون البقالي، ذو الـ25 عاما، منح المغرب ميدالية ذهبية هي الأولى في طوكيو والأولى في الألعاب الأولمبية منذ 2004.
وسبق للبقالي أن أحرز ميدالية فضية في مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.
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