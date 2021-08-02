هبوط طائرة "بسلام" بعد إعلان حالة الطوارئ بمطار بن غوريون

بعد إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الإسرائيلي، الاثنين، هبطت طائرة قادمة من مدينة ميامي الأميركية بسلام، وذلك إثر معاناتها من خلل في إحدى عجلاتها.

وكان مراسلنا قد ذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون، الذي يقع في الضواحي الشمالية لمدينة اللد. وهبطت الطائرة التي كان على متنها 190 راكبا بسلام، بالرغم من الخلل الذي تعرضت له إحدى عجلاتها.

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