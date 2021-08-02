رئيس أفغانستان: الانسحاب الأمريكي المفاجئ هو السبب في تدهور الوضع الأمني

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الإثنين، إن التدهور السريع للوضع الأمني في أفغانستان يرجع إلى قرار الولايات المتحدة “المفاجئ” سحب قواتها لكنه قال إن حكومته لديها خطة للسيطرة على الموقف خلال ستة أشهر.

وتقدم مقاتلو حركة طالبان الإسلامية صوب ثلاث عواصم إقليمية في الأيام القليلة الماضية في إطار تقدمهم السريع لكسب أراض في مختلف أرجاء البلاد منذ أن أعلنت واشنطن اعتزامها استكمال سحب قواتها بحلول سبتمبر/ أيلول.

وقال غني في كلمة ألقاها أمام البرلمان “الوضع الراهن نتج عن القرار المفاجئ بسحب القوات الدولية”.

وأضاف “شهدنا وضعا غير متوقع في الأشهر الثلاثة الماضية”.

لكنه تابع أن الحكومة الأفغانية لديها خطة أمنية للسيطرة على الوضع خلال ستة أشهر وأن الولايات المتحدة تدعم الخطة.

وقال غني إن طالبان لن تتحرك باتجاه السلام ما لم يتحسن الوضع الأمني.

وبدأت محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية ومفاوضين من طالبان العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة لكنها لم تحقق تقدما ملموسا رغم عقد عدة دورات.