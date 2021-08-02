رومانيا تستدعى السفير الإيرانى على خلفية هجوم بحر العرب

جدة - نرمين السيد - اتهمت السلطات الرومانية، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط فى بحر العرب، معلنة استدعاء السفير الإيرانى فى بوخارست إلى الوزارة على وجه السرعة على خلفية الهجوم.





وكانت ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة فى بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان صباح يوم الجمعة الماضى، ما أسفر عن مقتل شخصين من العاملين على متن السفينة أحدهما رومانى. فى حين نفت طهران ضلوعها بتفجير السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان، حيث قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة: "اتهامات إسرائيل بضلوعنا فى انفجار السفينة هى مجرد أكاذيب"، مؤكدا أنه "يتعين على إسرائيل أن تكف عن توجيه الاتهامات، ويجب أن تتراجع عن محاولاتها لطرح موضوع السفينة فى مجلس الأمن".

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