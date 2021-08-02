تونس: محاولات المس بعلاقاتنا الخارجية عمل غير وطنى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير خارجية تونس: "أؤكد على ما تطرّق إليه رئيس الجمهورية فى عديد المناسبات أن محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس هو عمل غير وطنى ولا يجب أن نخلط الأشياء لأن علاقات تونس هى علاقات راسخة بين أشقائها وأصدقائها، وكل ما يرمى لإرباك علاقاتنا الخارجية يعد عملا عدائيا".

وتابع: "لهذا أريد أن أؤكد مرة أخرى أن علاقات تونس مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية الإقليمية ومتعددة الأطراف الدولية هى علاقات مبنية على الاحترام وعلى تقدير هذا البلد الذى ما فتأ يعطى بدوره للمجموعة الدولية من الأفكار والمبادرات التى ساعدت فى حل العديد من المشاكل الدولية".

وذكّر بأنّ "تونس كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى بادرت وباقتراح من رئيس الجمهورية شخصيا بطرح مشروع قرار اُعتمد من قبل المجلس الذى يكرس التضامن الدولى فى مجابهة الأخطار.