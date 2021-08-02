الصين تفرض إغلاقا جديدا بسبب تفشى متحور دلتا

جدة - نرمين السيد - وسجّلت الصين اليوم 55 إصابة جديدة ناجمة عن انتقال العدوى محليا، فيما تنتشر المتحورة دلتا شديدة العدوى فى أكثر من 20 مدينة وأكثر من عشر مقاطعات.

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