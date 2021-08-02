روسيا تقرر زيادة حجم التدريبات العسكرية قرب حدود أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عزمها على زيادة حجم التدريبات العسكرية قرب حدود أفغانستان، قائلة إنها سترسل 800 جندى إضافى للمشاركة فى تدريبات عسكرية على الحدود الأفغانية، ومضاعفة العتاد الذى كان مقررًا للتدريبات.





وتأتى التدريبات المزمع إجراؤها فى الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجارى، بمشاركة قوات من أوزبكستان وطاجيكستان، فى ظل تدهور الوضع الأمنى فى أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وحسبما نقلت "رويترز"، قالت روسيا إن 1.800 من جنودها سيشاركون فى التدريبات بدلاً من العدد الذى كان مقررًا، وهو ألف جندى، مضيفة أن أكثر من 2.500 جندى سيشاركون فى المجمل. وبحسب الوزارة، ستستخدم موسكو 420 من وحدات العتاد العسكرى فى التدريبات، ما يعادل ضعف العتاد الذى كان مقررا فى البداية.

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