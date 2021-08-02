الجزائر: نستعد لفتح خط بحرى مع ليبيا وإعادة الرحلات الجوية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقله موقع "الوسط" الليبى، جاء الإعلان الجزائرى بعد اجتماع وزير النقل الجزائرى عيسى بكاى، وسفير الجزائر لدى ليبيا كمال عبدالقادر حجازى، حيث تطرق اللقاء إلى عودة نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية إلى ليبيا والكيفيات العملياتية والإدارية والتنظيمية لإنجاح ذلك.
وقالت وزارة النقل الجزائرية أن ذلك يأتى تجسيدًا لتوجيهات الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، بعد الزيارة التى قام بها رئيس المجلس الرئاسى محمد يونس المنفى إلى الجزائر الأسبوع المنصرم، حيث بحثا إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، واستئناف عبور المسافرين، والرحلات الجوية بين البلدين، وملف الأمن فى الجنوب الليبى.
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