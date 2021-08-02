عمان.. هبوط اضطراري لطائرة "الملكية" عقب جرس إنذار

هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بشكل اضطراري، اليوم الاثنين، أثناء توجهها من العاصمة المصرية إلى عمان.
وصرحت "الملكية الأردنية" في بيان لها، اليوم الاثنين، عن اضطرار رحلتها رقم RJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمان، إعلان الهبوط الاضطراري في مطار الملكة علياء الدولي، بالعاصمة عمان، قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضافت الشركة في بيانها الصحفي، أنه تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكبا وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازيا من خلال السلالم العادية إلى الحافلات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامهم.
وتعمل الشركة حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار، مع تأكيدها وضع سلامة مسافريها في مقدمة أولوياتها وفوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.
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