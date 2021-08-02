روسيا تسجل 23508 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الاثنين 23508 إصابات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بعدما تراجع هذا المؤشر إلى 22804 حالات أمس الأحد، فيما بلغ عدد الوفيات اليومية 785 حالة مقابل 789 أمس.

بذلك وصلت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و312185 حالة، منها 160137 وفاة، حسبما جاء في أخر تحديث يومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار المركز إلى تعافي 14890 شخصا من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5 ملايين و640783.

وشهدت العاصمة موسكو 3300 إصابة جديدة ارتفاعا عن 2484 أمس، مع تسجيل 75 حالة وفاة اليوم مقابل 78 أمس.

وفي مقاطعة موسكو تراجعت الأرقام اليومية من 1658 إصابة و32 وفاة أمس إلى 1598 إصابة و30 وفاة اليوم.

وحافظت الحالة الوبائية في مدينة بطرسبورغ على استقرارها مع تسجيل 1914 إصابة جديدة، في حين انخفضت الوفيات من 67 أمس إلى 60 في إحصائية اليوم.