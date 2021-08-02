هبوط طائرة أردنية اضطراريا وإجلاء جميع الركاب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان، أنه تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسى، وتم إجلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية إلى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامهم.

كما أضاف البيان أن الشركة تعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.