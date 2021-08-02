عاجل.. الإمارات تجيز استخدام لقاح «سينوفارم» للفئة العمرية من 3-17 سنة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن اعتماد التسجيل الطارئ للقاح "سينوفارم" لهذه الفئة العمرية، جاء بناء على نتائج الدراسات السريرية، والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، والتقييم المحلى الذى يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

وأضافت أن "اعتماد اللقاح يأتى فى إطار تعزيز جهود الإمارات فى مكافحة فيروس كورونا، وتأكيدا على نهجها الاستباقى بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.