جدة - نرمين السيد - وكان وزير التطعيم البريطانى نديم زهاوى، أشاد أمس الأحد، بالجهود المبذولة لاستكمال عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تجاوز عدد الجرعات التى تم توزيعها فى المملكة المتحدة 85 مليون جرعة.
وقال زهاوى، فى تغريدة نشرها على موقع "تويتر": "تم إعطاء أكثر من 85 مليون جرعة لقاح فى جميع أنحاء المملكة المتحدة فى أقل من ثمانية أشهر، وهو إنجاز رائع"، متوجهًا بالشكر "لأبطال هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمتطوعين وموظفى الخدمة المدنية على عملكم الدؤوب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة البريطانية: قواعد جديدة للسفر الأسبوع الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.