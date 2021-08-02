الحكومة البريطانية: قواعد جديدة للسفر الأسبوع الجارى

جدة - نرمين السيد - وكان وزير التطعيم البريطانى نديم زهاوى، أشاد أمس الأحد، بالجهود المبذولة لاستكمال عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تجاوز عدد الجرعات التى تم توزيعها فى المملكة المتحدة 85 مليون جرعة.

وقال زهاوى، فى تغريدة نشرها على موقع "تويتر": "تم إعطاء أكثر من 85 مليون جرعة لقاح فى جميع أنحاء المملكة المتحدة فى أقل من ثمانية أشهر، وهو إنجاز رائع"، متوجهًا بالشكر "لأبطال هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمتطوعين وموظفى الخدمة المدنية على عملكم الدؤوب".