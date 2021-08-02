جدة - نرمين السيد - ويشهد إقليم "خنان" الصينى فيضانات عارمة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، ما تسبب فى مصرع وإصابة العشرات، الأمر الذى أدى إلى إطلاق أعلى مستويات الاستجابة للطوارئ لمواجهة الفيضانات فى الإقليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى الصين إلى 300 قتيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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