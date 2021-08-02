غواصة "إس 44" العملاقة تنضم للقوات البحرية المصرية

أعلن المتحدث العسكري المصري، الاثنين، عن وصول الغواصة الألمانية "إس 44" إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية المصرية.

وجاء وصول الغواصة الألمانية طبقا للبرنامج الزمني المحدد بين الحكومتين المصرية والألمانية، والذي استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى 2021.

وأكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة، أن القوات البحرية "تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لتظل على العهد دائما في حماية سواحل مصر ومصالحها".

وشهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحري ضم أكثر من خمسين وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات وقوارب متعددة الحمولات والمهام، وذلك احتفالا بوصول الغواصة "إس 44".

وكانت القوات البحرية المصرية احتفلت في أواخر سبتمبر 2020 بتدشين الغواصة الرابعة "أس 44" من طراز "209 / 1400" ألمانية الصنع.

وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات في توقيتات قياسية، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات.

وقال الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، خلال كلمة نشرتها صفحة المتحدث العسكري الرسمية على "فيسبوك" آنذاك، إن "مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة"