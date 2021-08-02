أعلن المتحدث العسكري المصري، الاثنين، عن وصول الغواصة الألمانية "إس 44" إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية المصرية.
وجاء وصول الغواصة الألمانية طبقا للبرنامج الزمني المحدد بين الحكومتين المصرية والألمانية، والذي استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى 2021.
وأكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة، أن القوات البحرية "تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لتظل على العهد دائما في حماية سواحل مصر ومصالحها".
وشهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحري ضم أكثر من خمسين وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات وقوارب متعددة الحمولات والمهام، وذلك احتفالا بوصول الغواصة "إس 44".
وكانت القوات البحرية المصرية احتفلت في أواخر سبتمبر 2020 بتدشين الغواصة الرابعة "أس 44" من طراز "209 / 1400" ألمانية الصنع.
وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات في توقيتات قياسية، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات.
وقال الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، خلال كلمة نشرتها صفحة المتحدث العسكري الرسمية على "فيسبوك" آنذاك، إن "مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غواصة "إس 44" العملاقة تنضم للقوات البحرية المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.