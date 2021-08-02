بالفيديو: لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء

أظهر مقطع فيديو لحظة هدم أربعة أبراج تبريد بارتفاع 300 قدم، في محطة "إيجبورو" للطاقة، في شمال يوركشاير بإنجلترا.

وتم إيقاف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالفحم في عام 2018، وهدمت أربعة من أبراجها الثمانية، التي يتكون الواحد منها من حوالي 11 ألف طن من الخرسانة المسلحة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد انتشر كثيرون في الحقول حول الموقع، لمشاهدة عملية الهدم، رغم تعرضهم لاستنشاق الغبار الكثيف الناجم عن تحطيم الأبراج.

جدير بالذكر أن محطة توليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها 200 ميغاواط، تعود إلى العام 1967، حيث بدأت منذ ذلك التاريخ في توفير الطاقة، كما أن أكثر من 300 شخصا يعملون فيها.