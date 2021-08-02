فاوتشى يستبعد عودة أمريكا لإجراءات العزل رغم تفشى دلتا

جدة - نرمين السيد - قال أنتونى فاوتشى، كبير المستشارين الطبيين فى حكومة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الأحد، إنه لا يتوقع عودة الولايات المتحدة إلى إجراءات العزل العام رغم تزايد خطر العدوى بوباء فيروس كورونا بسبب تفشى السلالة الهندية دلتا.





وفى تصريحات لقناة "إيه بى سى" التلفزيونية، أضاف فاوتشى: "لا أعتقد أننا فى الطريق نحو إجراءات للعزل العام"، مضيفًا أنه يعتقد أن لديهم "النسبة المئوية الكافية من الناس فى البلاد، بما لا يسمح لنا بالعودة إلى الوضع الذى شهدناه فى الشتاء الماضى، وإن كانت نسبة لا تكفى للقضاء على التفشى" فى إشارة للحاصلين على التطعيم.

وتابع فاوتشى، الذى يشغل منصب مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، أن "هناك 100 مليون شخص فى البلاد مؤهلون للحصول على اللقاح، ولم يحصلوا عليه".

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تضاعف معدل الإصابات الجديدة المسجلة يوميًا فى الولايات المتحدة خلال العشرة أيام الماضية، كما تزايدت أعداد المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات فى عدة ولايات.