للمرة الثانية فى 24 ساعة.. نقل الغنوشى إلى مستشفى عسكرى فى تونس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، جرى نقل الغنوشى، رئيس حزب حركة النهضة الإخوانى، هذه المرة إلى المستشفى العسكرى بالعاصمة تونس إثر تدهور حالته الصحية.

وكان الغنوشى، 80 عامًا، حضع لفحوصات فيروس كورونا للمرة الثانية خلال يومين بعد نقله إلى مصحة خاصة للمرة الأولى، أول أمس السبت.