تونس تسجل 209 وفيات بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين، تسجيل 209 حالات وفاة بين مصابى فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية فى تونس جراء الإصابة بالوباء إلى 20 ألف حالة.





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