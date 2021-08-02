مقتل 3 أفراد فى إطلاق نار بمدينة شيكاغو

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الأمريكية، فإن هذه السنة هى الثانية على التوالى التى يتجاوز فيها عدد القتلى 100 شخص خلال شهر يوليو، إذ شهد شهر يوليو 2021 تسجيل 105 حالات قتل، مقابل 107 فى نفس الشهر من العام الماضى، فى حين سجل نفس الشهر 44 قتيلاً عام 2019، و64 قتيلاً فى 2018.
وأوضحت الشرطة الأمريكية أن أكثر من 90% من حالات القتل خلال شهر يوليو الماضى جاءت نتيجة عنف الأسلحة النارية.
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