زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيانها اليوم، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن مركز الهزات الأرضية، وقع على بعد 184.5 كيلومتر جنوب غرب مدينة توال الواقعة على إحدى جزر ملوك، وعلى عمق 12.9 كيلومتر.

ولم ترد بعد أية أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات نتيجة الزلزال.