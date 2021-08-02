أفغانستان: مقتل 52 وإصابة 65 من عناصر طالبان فى معارك بهرات

جدة - نرمين السيد - وتتواصل المعارك بين القوات الأفغانية وحركة طالبان الإرهابية، التى أعلنت سيطرتها على أكثر من 85% من الأراضى الأفغانية فى أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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