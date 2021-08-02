الرئيس الأفغانى: الانسحاب الأمريكى غير المدروس السبب فى تدهور البلاد

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن حركة طالبان، كانت قد شنت هجوما شاملا على القوات الأفغانية فى أوائل مايو، مستغلة بدء انسحاب القوات الأجنبية الذى من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس.

وسيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصا فى شمال أفغانستان وغربها، بعيدًا عن معاقلها التقليدية فى الجنوب.