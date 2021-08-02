الإمارات.. توفر لقاح "سينوفارم" للفئة العمرية من 3 لـ17 سنة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاثنين، التسجيل الطارئ للقاح "سينوفارم" ضد فيروس "كوفيد – 19" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة.

وقالت الوزارة، إن اعتماد التسجيل الطارئ للقاح "سينوفارم" لهذه الفئة العمرية، جاء بناء على نتائج الدراسات السريرية، والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

وأضافت أن "اعتماد اللقاح يأتي في إطار تعزيز جهود الإمارات في مكافحة فيروس "كوفيد-19 "وتأكيدا على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في مايو الماضي، أنها وافقت على لقاح كورونا من شركة "سينوفارم" للاستخدام في حالات الطوارئ.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بلقاح "سينوفارم"، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها منظمة الصحة العالمية الموافقة على الاستخدام الطارئ لأي لقاح صيني ضد أي مرض معدي.

وستسمح منظمة الصحة العالمية بإدراج اللقاح في آلية "كوفاكس"، وهو البرنامج العالمي لتوفير اللقاحات بشكل أساسي للبلدان الفقيرة.