جسم غامض فوق تركيا يحيّر رواد مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لانفجار ناجم عن سقوط جسم من الفضاء في تركيا.
وأظهر الفيديو سقوط ما يشبه النيزك من السماء، وتسببه بانفجار ضخم.
وأثار الفيديو تساؤلات حول طبيعة الجسم الهابط من السماء فوق مدينة إزمير، حيث اعتقد كثيرون أنه بقايا قمر اصطناعي، بينما ذهب آخرون إلى فرضية كونه جسما فضائيا خارجا عن السيطرة.
ووفق خبراء في مجال الفلك، فإن الفيديو صوّر سقوط نيزك من الفضاء، كان مصحوبا بانفجار.
ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن عالم الفيزياء الفلكية في جامعة إيجة التركية، حسن علي دال، قوله: "عادة ما تحترق النيازك في الغلاف الجوي العلوي. ما تم تصويره يجب نسخة للظاهرة المعروفة باسم الشهاب بين الناس، وغالبا ما يتم رصدها خلال فترات هطول الأمطار النيزكية".
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