المناصير توزع 5 دنانير بنزين مجاني للاردنيين

دوت الخليج :- قالت مجموعة المناصير للمحروقات و الزيوت انها ستفتح الابواب امام الاردنيين للحصول على بنزين مجانا بقيمة 5 دنانير لكل 20 دينار يقوم المواطن بتعبئتها في سيارته . ونوهت المجموعة، أن الدفع سيكون من خلال بطاقة VISA فقط . وقالت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك : "عبي بنزين بـ 20 دينار وأكثر وأحصل على 5 دنانير مجاناً" ، *أيام الجمعة (27،20،13،6) من الساعة 3:00 وحتى 5:00 مساءً ، * الدفع ببطاقة VISA فقط وفي محطات المناصير" .





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