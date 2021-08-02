زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزر كيرماديك بنيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، وقع الزلزال عند دائرة عرض (30.417 جنوبا) وخط طول (177.816 غربا) وأكدت الهيئة الأمريكية أن الزلزال وقع عند عمق 10 كيلو مترات. ولم يتم التحذير من موجات تسونامى أو الإبلاغ عن أضرار.

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