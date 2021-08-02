توقف محطات الكهرباء الخاصة فى عدن بسبب ديون الحكومة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة الكهرباء الحكومية فى عدن جنوب اليمن، اليوم الإثنين، عن توقف القدرة على شراء الكهرباء بشكل كامل منذ أمس الأحد، معللة الأمر بتراكم الديون الحكومة اليمنية لمحطات الطاقة الخاصة.





وحسبما نقلت "رويترز"، أعربت مؤسسة كهرباء عدن فى بيان لها، عن "أسفها للمواطنين لتراجع خدمة الكهرباء وتزايد ساعات الانطفاء"، مؤكدة أنها تبذل جهودًا كبيرة للتوصل لحل مع شركات الطاقة فى عدن لإعادة تشغيل محطاتها التوليدية التى أوقفتها، وعودة التيار واستقراره فى أقرب وقت ممكن.

وفى تصريحات لـ"رويترز"، قال مسؤول حكومى فى مؤسسة كهرباء عدن، إن توقف محطات الطاقة تسبب فى فقدان نحو 130 ميجاوات من الطاقة المولدة فى المدينة الساحلية التى تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عاصمة مؤقتة للبلاد، وسط عجز هائل فى إمدادات الكهرباء بالتزامن مع موجة حر شديدة.

وتقول مؤسسة كهرباء عدن: "قطاع الكهرباء يواجه تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات، وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية فى عدن مع التوسع العمرانى والكثافة السكانية الكبيرة، حيث أن إجمالى الطاقة التى تحتاجها عدن يصل إلى 570 ميجاوات، بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميجاوات، يومياً أى ما يقارب 30% فقط من الاحتياجات".

فيما يشكو السكان من أن ساعات الانقطاع وصلت إلى 7 ساعات مقابل ساعتين تصلهم فيها خدمة الكهرباء بدلاً من 4 ساعات فى الماضى، معربين عن غضبهم إزاء تردى الأوضاع المعيشية والخدمات، خاصةً فى قطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية، رغم مرور أكثر من ست سنوات من تحرير عدن من الحوثى.