البرازيل تسجل نحو 20 مليون إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، وصل العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس إلى 19 مليونا و938 ألفا منذ ظهور الوباء، فى حين بلغ العدد الرسمى للوفيات 556.834 حالة.
وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثانى عالميا فى عدد الوفيات.
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