مقتل 4 أشخاص بتحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية خاصة في منطقة نائية بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقالت االسلطات المحلية إن الحادث وقع بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، وعثر رجال الطوارئ بعد وصولهم إلى الموقع على جثث 4 أشخاص.
وذكرت السلطات أن إدارة الطيران الاتحادية وهيئة سلامة النقل الوطنية الأمريكية فتحتا تحقيقا في الحادث، مشيرة إلى أن المروحية المنكوبة كانت من طراز Robinson R66.
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