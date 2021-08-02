مصرع 4 أشخاص فى تحطم مروحية شمال كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت إدارة مقاطعة كولوزا نبأ الحادث فى بيان لشبكة "كيه تى فى يو" الإخبارية المحلية. وكشفت الإدارة أن 4 أشخاص لقوا حتفهم فى الحادث، دون الكشف عن هوياتهم. ومن المقرر أن تحقق إدار الطيران الاتحادثة وهيئة سلامة النقل الوطنية الأمريكية فى الحادث.

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