سقوط 3 دواعش فى قبضة الأمن العراقى

جدة - نرمين السيد - وذكرت "الخلية"، فى بيان لها، أنه بعد ورودِ معلوماتٍ استخباريةٍ دقيقة، تمكن جهاز الأمن الوطنى فى محافظة كركوك من إلقاء القبض على 3 عناصر ينتمون إلى عصابات داعش عملوا بدواوين مختلفة ضمن ما يسمى بـ ولاية كركوك وشاركوا فى استهداف القوات الأمنية والمواطنين أثناء عمليات التحرير.

وفى عملية منفصلة، أشار البيان إلى تمكن الجهاز فى كركوك، وبناءً على شكاوى المواطنين وبعد نصب كمائن مُحكمة من إلقاء القبض على 4 أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكترونى مقابل استحصال مبالغ مالية.

وتمكن الجهاز من إلقاء القبض على شخصين اثنين يقومان بتزوير الأموال وبيعها الى التجار، من أجل ترويجها فى الأسواق.