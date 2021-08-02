حرائق الغابات فى تركيا .. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 8 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وكتب فخر الدين كوتشا، وزير الصحة التركى، على صفحته الشخصية فى موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، إن عدد القتلى من حرائق الغابات فى تركيا ارتفع إلى 8 أشخاص ، بينما يبلغ عدد المصابين الآن 864 شخصا. جدير بالذكر، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم فى أنطاليا وشخص واحد فى بلدة مرمريس.

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