المكسيك .. 128 وفاة و6.740 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووصل العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس فى المكسيك إلى 241.034، بينما سجلت البلاد مليونين و854.992 إصابة فى المجمل منذ ظهور الوباء.

وأعلنت المكسيك يوم السبت تسجيل 18.809 إصابات جديدة بفيروس كورونا و450 حالة وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقى للحالات من المرجح أن يكون أعلى بكثير.

وتشير بيانات منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلى للوفيات أعلى بنسبة 60٪ على الأقل من الرقم المؤكد.