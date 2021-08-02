ترامب يهدد بأدلة جديدة عن انتهاكات انتخابات الرئاسة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال: "هناك أدلة مهمة وقاطعة على أن الانتخابات تخللتها عمليات تزوير ومخالفات على مستوى لم تشهده بلادنا من قبل.. الكثير من هذا معروف وسيظهر الكثير فى المستقبل القريب".
واتهم وسائل الإعلام المرتبطة بالديمقراطيين اليساريين الراديكاليين بـ"إخفاء الحقائق، فضلا عن أنها لا تسمح لأحد برؤية وقراءة ما حدث بالفعل".
من جهتها، قدمت لجنة الرقابة والإصلاح فى مجلس النواب الأمريكى مؤخرا تقريرا يحتوى على أدلة على أن "ترامب ضغط على وزارة العدل لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ورفع ترامب أكثر من 50 دعوى قضائية فى المحاكم فى جميع أنحاء البلاد للطعن فى النتائج، لكن لم تؤكد أى محكمة ادعاءاته.
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