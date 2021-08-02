اختراق موقع تسجيل الراغبين فى تلقى لقاح كورونا بإقليم لاتسيو الإيطالية

جدة - نرمين السيد - وقال مفوض الصحة فى الإقليم أليسيو دى أماتو، إن "الاختراق العنيف بدأ بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت واستمر حتى مساء الأحد، وما زال الموقع مصابا بالشلل".

وأضاف: "المسجلون لتلقى اللقاح يوم الأحد حصلوا عليه، لكن العملية كانت بطيئة إذ تعين تسجيل البيانات يدويا".

وأشار إلى أنه "حتى الآن تلقى 70% من سكان لاتسيو ممن أعمارهم 12 عاما فما فوق تطعيمهم".