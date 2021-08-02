اختراق موقع تسجيل الراغبين فى تلقى لقاح كورونا بإقليم لاتسيو الإيطالية

جدة - نرمين السيد - وقال مفوض الصحة فى الإقليم أليسيو دى أماتو، إن "الاختراق العنيف بدأ بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت واستمر حتى مساء الأحد، وما زال الموقع مصابا بالشلل".
وأضاف: "المسجلون لتلقى اللقاح يوم الأحد حصلوا عليه، لكن العملية كانت بطيئة إذ تعين تسجيل البيانات يدويا".
وأشار إلى أنه "حتى الآن تلقى 70% من سكان لاتسيو ممن أعمارهم 12 عاما فما فوق تطعيمهم".
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