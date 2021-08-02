إطلاق نار فى نيويورك وإصابة 10 أشخاص

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز" عن الشرطة أن وابلا من الرصاص أطلق بشكل متقطع.
وأضافت أنه تم إطلاق أكثر من 40 طلقة أصابت مجموعة من الأشخاص عند صالون حلاقة، وعددا من المارة، فيما قال مسؤولون إن ثمانية رجال وامرأتين أصيبوا فى الحادث.
وذكر أحد ضباط الشرطة أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عاما.
وترجح الشرطة أن الشخصين اللذين أطلقا النار كانا يستهدفان ثلاثة من عناصر عصابة "ترينيتاريوس" عند صالون الحلاقة المذكور.
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