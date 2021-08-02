كورونا فى العالم .. الإصابات تكسر حاجز الـ 195 مليونا

جدة - نرمين السيد - وكشفت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ كورونا فى العالم ارتفع إلى 4 ملايين و220 ألفا و551 حالة.
كورونا فى العالم
جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى 34 مليونا و981 ألفا و819 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و163 حالة.
بينما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، والتى بلغت 31 مليونا و655 ألفا و824 حالة، كما بلغ إجمالى الوفيات 424 ألفًا و351 حالة.
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