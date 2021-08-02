وزير الخارجية الجزائري ينقل رسالة شفوية من تبون إلى سعيّد

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، في ثاني لقاء من نوعه في ظرف أسبوع. وتسلم سعيد من العمامرة رسالة شفوية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.
وفي تغريدة له على تويتر، أكد العمامرة أنه أطلع الرئيس التونسي على نتائج المشاورات، التي أجراها مؤخرا بخصوص القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، وكذلك حول الشراكة العربية الإفريقية.
وكان قد أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد تناولت آخر المستجدات على الساحة التونسية.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فقد طمأن الرئيس التونسي، نظيره الجزائري بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.
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