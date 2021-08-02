معرفة نتيجة الاساس 2021 ولاية شمال دارفور عبر موقع result.esudan.gov.sd

معرفة نتيجة الاساس 2021 ولاية شمال دارفور، يبحث الطلاب السودانيون عن رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس 2021. في انتظار اعلان نتائج الأساس 2021 في السودان في الساعات القليلة القادمة. في غضون ذلك، تم اعتماد النتائج والاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم في ولاية شمال دارفور. اليوم الأحد الموافق لـ 1 أغسطس 2021. وتم اعلان النتيجة من خلال مؤتمر صحفي تميز بحضور العديد من ممثلين المجلس التشريعي الانتقالي. من أساتذة واداريين من قطاع التربية والتعليم. ومن خلال هذا المقال سنضع بين أيديكم رابط نتيجة شهادة الأساس 2021 برقم الجلوس ولاية شمال دارفور. عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابعة للولاية.

معرفة نتيجة الاساس 2021 ولاية شمال دارفور

أعلن وزير التربية والتعليم في ولاية شمال دارفور الأستاذ محمد عبد الله عن نتائج شهادة الاساس لشمال دارفور. كما اكد الوزير أن حوالي 37372 طالب اجتازوا امتحانات شهادة الاساس لعام 2021 وان نسبة النجاح هذا العام كانت مرتفعة حيث بلغت 60.72 في المئة مع نسبة نجاح مقدرة بـ 75.4٪ على مستوى الواحة الأولى. وقد احتل الطالب من ولاية شمال دارفور مسعود إدريس جمعة جاسر على المتربة الاولى والذي يدرس في مجمع محمود الخاص بكبكابية حيث حصل على نتيجة 279.9 درجة. يذكر وزارة التربية والتعليم اتخذت اجراءات مشددة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات أثنان اجتياز اختبارات شهادة الاساس 2021 في شمال دارفور ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الأساس 2021 ولاية شمال دارفور

علاوة على ذلك وبعد انتهاء أساتذة الولاية الشمالية من اعمال تصحح أوراق امتحانات الصف الثامن، وتم ورصد الدرجات ورفعا على موقع الوزارة اعلان وزير التربية والتعليم بولاية شمال دارفور النتائج ويبحث الآن معظم الطلبة على طريقة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس ويمكن ذلك باتباع الخطوات التالية:

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال واالذي تطرقنا فيه إلى طريقة الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس 2021 في ولاية شمال دارفور ونتمنى النجاح للجميع الطلاب.