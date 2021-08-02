طريقة تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة عبر بوابة ريف للتسجيل reef.gov.sa

طريقة تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت والعاطلين وما هي شروط التسجيل في برنامج ريف وكم مبلغ دعم ريف؟ كل هذه التساؤلات تم طرحها بكثرة عبر محركات ابحث بعد إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن فتح التسجيل في دعم ريف لصغار المزارعين وصيادي السمك وصغار تجار المواشي وربات البيوت،ويهدف دعم ريف إلى تنمية القطاع الريفي في المملكة وتقديم الدعم المالي المباشر للمزارعين لرفع مستواهم المعيشي ومساعدتهم في خلق فرص تسويقية جيدة لمنتجاتهم الزراعية من خلال استغلال الموارد المتاحة في المملكة مما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي في المناطق الريفية الزراعية وزيادة الدخل القومي بالمملكة، ومن خلال هذا التقرير نقدم طريقة تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وكم دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة وشروط الحصول على الدعم الريفي 1443.

طريقة تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة

أطلقت الحكومة السعودية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من الفئات المستهدفة من الدعم في التسجيل في دعم ريف إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقرات الوزارة لتقديم طلب الحصول على الدعم الريفي، كما يتمكن المتقدم من خلال منصة ريف الإلكترونية إرفاق كافة المستندات المطلوبة ورفعها على البوابة ليتم مراجعتها من قبل فريق دعم برنامج ريف للتأكد من صحة الوثائق والمستندات والتحقق من استيفاء المتقدمين لشروط استحقاق دعم ريف، وفيما يلي عرض لخطوات تسجيل دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة:

التوجه إلى منصة ريف الإلكترونية . انقر على أيقونة “سجل الآن” الموجودة في الصفحة الرئيسية للمنصة. قم بملء كافة البيانات المطلوبة لاستكمال التسجيل،والبيانات هي: الاسم رباعي.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

قم بتحديد الجنس.

إدخال تاريخ الميلاد.

يطلب الموقع تحديد الحالة الاجتماعية للمتقدم وعدد أفراد الأسرة.

إدخال رقم هاتف الجوال،

إدخال رقم جوال آخر في حالة الطوارئ.

قم بتحديد مصدر الدخل.

تحديد نوع المسكن.

إدخال عنوان محل السكن.

إرفاق الهوية الوطنية على المنصة.

رفع كارت العائلة ومثبتات ملكية السكن سواء كان عقد إيجار أو صك ملكية المنزل.

يشترط على المتقدم تحديد نوع النشاط الذي تقوم به الأسرة المتقدمة.

يطلب الموقع من المتقدم بكتابة نبذة للتعريف بالمشروع ثم ذكر عدد سنوات الخبرة.

يطلب التسجيل في الدعم الريفي تقديم صورة للمنتج.

رفع صورة من وثيقة العمل الحر موثقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بمراجعة البيانات جيدًا ثم تسجيل الحساب.

ثم عليك الدخول لحساب المستفيد.

إدخال رقم الحساب المصرفي.

اضغط على أيقونة “التقديم على برامج التنمية الريفية” ثم تقديم طلبك.

وبعد الانتهاء من خطوات التسجيل في دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة وربات البيوت، يمكن للمتقدمين متابعة الطلبات من خلال الدخول على منصة دعم الإلكترونية والاستعلام عن برنامج ريف من خلال الدخول على الحساب الشخصي على المنصة.

رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط موقع ريف تسجيل الدخول للتعرف على القطاعات التي تشملها الدعم الريفي 1443، حيث أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية عن القطاعات الزراعية التي تشملها دعم ريف المباشر للمزارعين وممتهني الأنشطة المرتبطة بالزراعة، وفيما يلي نعرض صورة توضيحية لهذه القطاعات:

يشمل دعم برنامج ريف تطوير وإنتاج البن العربي وتسويقه وتوزيعه بشكل أفضل.

الدعم الريفي يشمل مجالات تطوير تربية النحل ومجال إنتاج عسل النحل.

دعم ريف يقدم الدعم المالي المباشر لتطوير وتعزيز قطاع صغار مربي المواشي.

قطاعات الدعم الريفي تشمل تنمية زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، الدخن، والسمسم).

برنامج ريف يشمل قطاع الورد من خلال تنميه زراعته والتجارة فيه.

كما تشمل قطاعات برنامج ريف على الأنشطة الزراعية التقليدية وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الريفية الصغيرة.

يتضمن قطاعات الدعم الريفي على تنمية قدرات صغار الصيادين وتطوير خبرات مستزرعي الأسماك.

برنامج دعم ريف يشمل قطاع الفواكه من خلال تطوير وإنتاج وتصنيع الرمان والعنب والتين،والتسويق الجيد لها..

شروط التسجيل في دعم ريف

وضعت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية قواعد لاستحقاق الدعم المالي المباشر من برنامج ريف، حيث يجب على المتقدم في برنامج ريف لربات البيوت والأسر المنتجة شروط دعم ريف للحصول على الدعم الريفي والتسجيل في برنامج ريف عبر رابط دخول البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، وفيما يلي شروط وقواعد الاستفادة من منصة ريف الإلكتروني.

يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية أو يكون حاملا لبطاقة التنقل. ألا يقل عمر الشخص عن 21 عامًا. أن يكون المتقدم ممتهنًا لأحد الأنشطة الزراعية لأن في حال توقف المستفيد عن مزاولة النشاط الزراعي يتم توقف صرف الدعم الريفي له. ينبغي ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6 آلاف ريال سعودي. يجب ألا يتجاوز عدد البرامج التي تم التسجيل فيها عبر منصة ريف عن 3 برامج. كما ينبغي ألا يتجاوز مجموع الدعم الريفي السنوي عن مجموع البرامج المسجل فيها عن 54 ألف ريال. تتبع طريقة تسجيل دعم ريف إلكترونيًا عبر دخول بوابة ريف الإلكترونية. من شروط التسجيل في دعم ريف أـلا يكون المستفيد من دعم ريف موظفًا في القطاع العام أو الخاص. على المتقدم ألا يكون مسجل في ساند أو في التأهيل الشامل. وزارة المياه والبيئة والزراعة تشترط تقديم الشخص المتقدم بالطلب ما يثبت الأهلية لمزاولة النشاط الزراعي. رفع المستندات المطلوبة وإرفاقها مع طلب الحصول على الدعم عبر منصة ريف للدعم المباشر، وفي الفقرة التالية نستعرض كافة المستندات المطلوبة في التقديم.

شروط التقديم على برنامج ريف

تسجيل دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة يتطلب رفع الوثائق والمستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق للحصول على الدعم الريفي، وفيما يلي نستعرض شروط ومتطلبات التقديم على الدعم الريفي:

الحصول على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب على المستفيد الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والصحية.

تقديم نبذه عن المشروع عبر بوابة ريف لدعم الأسر المنتجة.

إرفاق صورة من رقم الهوية الوطنية.

رفع صورة من إثبات المسكن سواء كان صك ملكية أو عقد إيجار للمسكن.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي باسمه، ومن ثم إدراج رقم الحساب في طلبه عند التسجيل في برنامج ريف.

تسجيل الدخول برنامج ريف

يُمكن لكافة المسجلين في برنامج ريف إجراء تسجيل الدّخول إلى بوابة ريف الإلكترونية بعد الانتهاء من التسجيل في دعم ريف لأول مرة واستكمال البيانات، وفيما يلي طريفة الدخول إلى برنامج ريف إلكترونيًا:

الضغط على رابط منصة ريف الإلكترونيّة.

التوجه إلى أيقونة (تسجيل الدخول).

إدخال بيانات الدخول التالية في الحقول المخصصة لها: اسم المستخدم كتابة كلمة المرور.

انقر على كلمة (دخول).

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

موعد صرف دعم ريف بعد رفع الطلب على موقع ريف الإلكتروني من أهم الأمور التي تشغل كل من قام بالتقديم في دعم ريف عبر رابط بوابة ريف الإلكترونية، وفي هذا الصدد أعلن القائمين على برنامج ريف عبر الصفحة الرسمية على تويتر عدة قرارات خاصة بموعد صرف الدعم الريفي بعد الانتهاء من التسجيل:

أعلن برنامج ريف عبر تويتر أن موعد نزول دعم ريف للمستفيدين من الدعم المالي المباشر يكون من اليوم الأول حتى اليوم العاشر من الشهر بالتقويم الميلادي.

فترة دراسة الطلب المقدم لبرنامج ريف للأسر المنتجة في القطاعات الزراعية تستغرق 60 يومًا من تاريخ التقديم عبر منصة ريف الإلكترونية.

أما في قطاع القيمة المضافة فإن فترات دراسة الطلبات تستغرق 60 يومًا من تاريخ زيارة ممثل الجمعية للمتقدم ، حيث تكون الهدف من هذه الزيارة هو التحقق من المشروع والتأكد من استيفاء الشروط.

كم دعم ريف للأسر المنتجة

كم مبلغ دعم ريف من أكثر الأسئلة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعية ومحركات البحث، حيث يتسائل المسجلين في برنامج ريف عن مقدار الدعم الريفي المستحق لهم، وفي هذا الصدد رد القائمين على برنامج ريف عبر الصفحة الرسمية للبرنامج عبر تويتر، وفيما يلي ما جاء بخصوص مبلغ الدعم الريفي:

حددت وزارة المياه والبيئة والزراعة الدعم الريفي الشهري للمستفيدي بنسبة بنسبة 10% من قيمة رأس المال المسجل في بيانات الطلب عبر منصة ريف.

تتراوح الدعم الريفي من 1000 حتى 4500 ريال شهريًا.

يشترط ألا يتجاوز إجمالي الدعم الريفي للمستفيد في مجموع البرامج عن 54,000 ريال في السنة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا عن طريقة تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة وشروط القبول في برنامج ريف ومتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وموعد صرف دعم ريف شهريًا،كما عرضنا كيفية الدخول على كمنصة ريف الإلكترونية بعد التسجيل، ونتمنى للجميع التوفيق,