جامعة أم القرى تدعو لتأكيد القبول وتكشف عن موعد المقابلة الشخصية

جامعة أم القرى. أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة. عن أنها قد انتهت من عملية المفاضلة الإلكترونية بين الطلبة والطالبات. المتقدمين والمتقدمات بمرحلة البكالوريوس بالجامعة للعام الدراسي 1443. حيث طالبت الجامعة جميع الطلاب المرشحين للقبول بها. إلى ضرورة الدخول على بوابة القبول الموحد. من أجل تأكيد الترشيح بها وذلك في الفترة من تاريخ إعلان النتائج. اعتباراً من يوم الأحد 22/12/1442 هجرية وحتى يوم الخميس 26/12/1442هـ.

كيفية تأكيد الترشيح في جامعة أم القرى:-

دعت جامعة أم القرى، جميع الطلبة والطالبات المرشحين للقبول بها إلى ضرورة الدخول إلى بوابة القبول الموحد بالجامعة لتأكيد الترشيح بها، وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على الصفحة الشخصية عبر بوابة القبول الموحد ثم تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم التسجيل وكلمة المرور ثم الضغط على زر دخول وذلك كما بالشكل التالي:-

2- الضغط على طلباتي.

3- الضغط على استعراض.

4- تظهر الرغبة للمرشح والتي يتم تأكيد القبول بها.

جامعة أم القرى تكشف عن موعد حضور الاختبارات والمقابلات الشخصية للتخصصات التي تتطلب ذلك:-

هناك بعض التخصصات التي يشترط للقبول بها في الجامعة، ضرورة حضور الطلاب والطالبات الاختبارات والمقابلات الشخصية ومن التخصصات التي تتطلب مقابلات شخصية للطلاب هي :- الشريعة، الدراسات القضائية، القراءات، التربية البدنية، أما التخصصات التي تتطلب حضور مقابلة شخصية للطالبات للقبول بالجامعة هي تخصص الطفولة المبكرة.

وحددت الجامعة مواعيد اجراء المقابلة الشخصية في الفترة من يوم 23/12/1442 إلى تاريخ 25/12/1442هـ.

وقد اشترطت الجامعة بأن دخول تلك الاختبارات والمقابلة الشخصية، سوف يكون للمحصنين فقط والذين حصلوا على جرعتي من أي لقاح من لقاحات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

كذلك فقد حددت الجامعة عدد من الاجراءات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية، بالنسبة للطلاب في أقسام الشريعة والدراسات القضائية والقراءات، وأيضاً بالنسبة للطالبات المتقدمات لكلية الطفولة المبكرة وذلك كما يلي:-

وقد نوهت الجامعة بأن التخصصات التي تتطلب إجراء تلك الاختبارات والمقابلات الشخصية، يكون فيها حالة الطلب غير مكتمل إلا بعد أن يتم اجتياز تلك الاختبارات والمقابلة الشخصية، حتى يكون القبول نهائياً بها داخل الجامعة، كما دعت الطلاب والطالبات إلى طباعة استمارة الكشف الطبي.