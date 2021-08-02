قيس سعيد يلتقى وزير الخارجية الجزائرى ويتسلم رسالة من تبون 

جدة - نرمين السيد - وحمل العمامرة رسالة شفوية موجّهة إلى رئيس تونس من الرئيس عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية. ويُعتبر هذا اللقاء هو الثانى خلال أسبوع، إذ استقبل الرئيس التونسى يوم الثلاثاء الماضى رمطان لعمامرة.

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