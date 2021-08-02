الدفاع المدنى السعودى يحذر من سقوط أمطار رعدية على المملكة

جدة - نرمين السيد - دعت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى، المواطنين فى المملكة إلى توخى الحيطة، وذلك وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطنى للأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الأحد وحتى الخميس القادم على مناطق ( جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة ) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدى الى جريان السيول.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ستتأثر -من يوم الاثنين وحتى الخميس القادم- مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، بأمطار متوسطة فى مجملها. وأهابت المديرية العامة بالجميع توخى الحيطة والحذر فى مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدنى المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى حفاظاً على سلامتهم.

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