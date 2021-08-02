“رابط مباشر” تعرف على ميعاد مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 برقم الطلب

ينتظر العديد من المواطنين السعوديين ميعاد مقطوعة الضمان الاجتماعي وإعلان إيداع المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي لهذا العام، وهي المقطوعة المخصصة للكثير من الفقراء ومحدودي الدخل في السعودية، وذلك لكي يقومون بتلبية احتياجات أسرهم من مأكل وملبس وغير ذلك، ويتمنى الكثيرون معرفة أي معلومات أو أخبار جديدة متعلقة عن موعد صرف المساعدات أو كيفية الاستعلام عن موعدها، خاصة بعد إعلان وزارة الموارد البشرية عن ظهور الرابط الخاص بالاستعلام.

أهمية إيداع المساعدة المقطوعة 2022

تعتبر ميعاد مقطوعة الضمان الاجتماعي التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أهم الوسائل التي تقوم المملكة بها لمساعدة الفقراء، وذلك من أجل التخلص من الفقر، وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

وقد صرحت وسائل الإعلام في المملكة، أن هذه المقطوعة للضمان الاجتماعي هدفها الرئيسي توفير مطالب الحياة الرئيسية مثل مأكل وملبس لكافة الأسر غير المقتدرة، وهي غير مخصصة للأسر فقط، بل يستطيع الأفراد أيضًا أن يحصلوا على هذه المساعدات.

تعتبر المساعدة المقطوعة التي تقوم بها السعودية بمثابة نموذج على ما تقدمه الدولة لتوسيع شبكة الحماية المجتمعية، وذلك من أجل تحقيق العدالة في المجتمع في ظل الاختلاف الطبقي في المجتمعات.

موعد إيداع المساعدات المقطوعة

لابد أن تقوم بالدخول على موقع وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية الرسمي المخصص للمقطوعة، إذا كنت تريد التعرف على التفاصيل التي تخص ميعاد مقطوعة الضمان الاجتماعي وإعلان إيداع المساعدات المقطوعة في المملكة.

وبعد الدخول واستكمال الإجراءات اللازمة لمعرفة موعد المقطوعة للضمان الاجتماعي، قم بالذهاب إلى القائمة التي تعرض الاستعلامات الإلكترونية.

وستقوم بإدخال البيانات اللازمة، وسيظهر لك الموعد النهائي لإيداع المساعدات المقطوعة، بجانب أنه يمكنك الاتصال على رقم 19911، وسيقوم ممثلي خدمة العملاء بالرد على أي استفسارات خاصة بالمساعدات في كافة أنحاء المملكة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يبحث كثير من الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1442 من خلال رقم الطلب، فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكثير من التسهيلات التي يمكن أن يحتاجها محدودي الدخل للاستعلام عن مقطوعة المساعدات برقم الهوية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على موقع الوزارة الرسمي.

ثم تختار القائمة الخاصة باستعلامات المساعدات المقطوعة.

بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الطلب في المربع الخاص به.

اضغط على كلمة عرض.

سيقوم الموقع بعرض كافة المعلومات عن الطلب الخاص بك.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

إن المقطوعة للضمان الاجتماعي مخصصة لكافة الفقراء في المملكة، والذين قدموا طلب للحصول عليها، ولكن يتم اختيار بعض الفئات التي لها الأولوية، فمثلًا فئة الأرامل والمطلقات وأسر السجناء لهم الأولوية في هذه المساعدات.

الأسر التي ليس لها معيل أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضًا هم من لهم الأولوية في هذه المبادرة، ولمعرفة أسماء المستفيدين بشكل مفصل يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الرابط الخاص بالوزارة و الاستعلام عن المقطوعه برقم الطلب .

. قم بتسجيل الدخول، والدخول على خيار مساعدة الضمان الاجتماعي.

تقوم بإدخال اسم المستفيد ورقم الطلب.

ثم تدخل رقم هوية المستفيد، مع الضغط على كلمة استعلام.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا

لقد وضعت الوزارة العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص المقدمين على المقطوعة، وذلك لتجنب رفض الملف الخاص بهم، ويقوم المسؤولون بالتدقيق في كافة المعلومات المقدمة من قبل المواطنين، وذلك بعد توقع صرف ‏المساعدة المقطوعة ومن الشروط التي تم إعلانها التالي:

أن يمتلك الشخص الجنسية السعودية.

أن يبلغ الشخص 35 عام أو أكثر.

من الضروري أن يكون راتب المتقدم منخفض.

لابد من ألا يملك الشخص أي سجل تجاري.

يجب ألا يكون الشخص قد خرج أو سافر من السعودية أكثر من 3 أشهر.

عدم حصول المتقدم على مساعدات من المقطوعة في نفس العام.

لا يزيد دخل الأسرة عن 3000 ريال سعودي، وهو الحد الأقصى المسموح به.

يتم تحديد القيمة المالية التي ستقدم للفرد، وفقًا لعدد أفراد الأسرة والراتب الشهري الذي يحصلون عليه.

تحدد المساعدات للأسر ذوي الدخل المنخفض أو محدودي الدخل، وأصحاب المعاشات.

رابط مباشر للتعرف على ميعاد مقطوعة الضمان الاجتماعي (المساعدة المقطوعة) 1442

خطوات التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي

إذا كنت تسعى للتقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيًا، يجب أن تعلم ميعاد مقطوعة الضمان الاجتماعي بالضبط ويجب أن تكون متوافق مع الشروط الرئيسية، بجانب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوزارة الرسمي .

. تقوم بتسجيل الدخول كمستخدم جديد.

بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

ستدخل الرمز المائي المطلوب وتحدد الرقم السري الخاص بك.

تضغط على تسجيل جديد.

بعد ذلك ستصلك رسالة على هاتفك بالكود التي سوف تقوم بكتابته في صفحة الوزارة.

بعد ذلك ستظهر لك بعض البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي والوظيفة والحالة التعليمية.

سيطلب منك بعض المعلومات أيضًا مثل الجنس أنثى أو ذكر، ورقم الهاتف والعنوان البريدي واسم الشارع والمدينة والحي.

لابد أيضًا من أن تقوم بإدخال مدى قدرتك على العمل والسن البريد الإلكتروني الخاص بك وحسابك البنكي واسم البنك.

قم برفع الأوراق والوثائق المطلوبة على الموقع.

اضغط على كلمة موافق، حتى تعبر عن موافقتك على كافة الشروط.

في النهاية اضغط على كلمة تسجيل.

المستندات المطلوبة للتقديم على المساعدة المقطوعة

تحدد الوزارة عدد من المستندات اللازمة للتسجيل على مساعدات المقطوعة، بعد التعرف على ميعاد مقطوعة الضمان الاجتماعي ومن هذه المستندات التالي:

من الضروري تقديم بطاقة الهوية الخاصة بالمواطن.

توافر فاتورة كهرباء وعقد إيجار للمنزل.

يجب أن يتوافر وثيقة للتعريف بمقدار الدخل الشهري.

من الضروري أن تتوافر المستندات السابقة جميعها بنسختها الإلكترونية، لأن المتقدم سيحتاج لرفعها على الموقع، أثناء التقديم.

الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني

توفر لك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرصة الاستعلام عن المقطوعة من خلال رقم السجل المدني، وذلك من الموقع الرسمي لها، ويمكنك الاستعلام برقم السجل المدني من خلال الخطوات التالية:

في البداية ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. ستدخل على خيار الخدمات الإلكترونية، ثم تقوم بتحديد الخدمات التي تتبع وكالة الضمان.

ستضغط على كلمة الاستعلام عن الطلب.

تقوم بإدخال رقم السجل المدني ورقم الهاتف الخاص بك.

ثم تنقر على كلمة عرض، لكي يظهر لك كافة البيانات الخاصة بالطلب.

التقديم على المساعدة المقطوعة من الجوال

قدمت الوزارة طريقة سهلة وبسيطة لتسهيل عملية التقديم والاستعلام عن المقطوعة من خلال استخدام الجوال بعد إعلان ميعاد مقطوعة الضمان الاجتماعي ، وذلك تسهيلًا على المواطنين وخاصة كبار السن، فأصبح الآن من السهل على أي مواطن في المملكة أن يستخدم الهاتف فقط لإتمام التقديم على المقطوعة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية اكتب رقم خدمة العملاء المخصص للمقطوعة على الهاتف وهو (19911)، ثم تقوم بالضغط على زر الاتصال.

ثم تقوم باختيار اللغة التي تريدها سواء كانت اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

تضغط على رقم 1 لتدخل على الخيار المخصص لخدمات التنمية الاجتماعية.

الضغط مرة أخرى على رقم 1 لاختيار الخيار خدمة الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك تقوم بالضغط على رقم 2 لاختيار خدمة المساعدات المقطوعة.

بعد ذلك ستتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء لكي تعرف كافة البيانات، بالإضافة إلى اتباع كافة الخطوات الضرورية للتقديم.

في الختام وبعد أن تعرفنا على كيفية التقديم والاستعلام عن المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي في السعودية، نتمنى بأن يتم صرفها في القريب العاجل لكافة المحتاجين، حتى يواجهون ظروف المعيشة الصعبة في هذه الأيام.