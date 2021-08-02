رابط موقع ترقيات الموظفين 2021. اعرف موقفك التنظيم والإدارة أسماء الموظفين الذين تم ترقيتهم

موقع ترقيات الموظفين 2021 ، في إطار حرصنا الدائم على تقديم كافة الأخبار والتفاصيل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقانون الخدمة المدنية، حرص سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إجراء مجلس الوزراء حركة ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة تزامناً مع بداية العام المالي الجديد لشهر يوليو 2021، ونتيجة لذلك يرغب الجميع الآن للإطلاع للدخول عبر موقع التنظيم والإدارة ترقيات الموظفين ٢٠٢١ ، ونستعرض خلال السطور القادمة رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021.

موقع ترقيات الموظفين 2021

وللاستعلام عن ترقيات الموظفين يوليو 2021 ، يجب الولوج عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الرسمي على شبكة الإنترنت. والذي بدورة يقوم على خدمة كافة الموظفين العاملين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، تلك الخدمة تُمكنهم من معرفة أسماء الموظفين الذين تم ترقيتهم. ودرجات المستوى الوظيفي.

وتزامناً مع قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أول أمس بالموافقة على ترقيات الموظفين 2021 العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم 800 ألف موظف، نستعرض لكم الآن طريقة الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2021 ، لكافة الموظفين الذين يستحقون الترقية والأجر الوظيفي للدرجة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو 2021.

رابط التنظيم والإدارة ترقيات الموظفين 2021

لجميع الراغبين في الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 ، وكذا معرفة الإطلاع على جدول أسماء الموظفين الذين تم ترقيتهم. كل ما عليكم سوى الدخول عبر رابط موقع التنظيم والإدارة، قسم الترقيات ٢٠٢١ ، وكتابة البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة ثم اختيار أيقونة بحث، وستظهر كافة التفاصيل بخصوص ترقيات الموظفين لشهر يوليو 2021 في قانون الخدمة المدنية.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين ، لأجل معرفة موقف الترقيات، وتلك الخطوات تتمثل في التالي:

خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021:

الدخول إلى موقع ترقيات الموظفين 2021 عبر الرابط المرفق بعاليه. اختار المجموعة الوظيفية. الدرجة المالية. تاريخ الحصول على الدرجة المالية. القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداء من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية. اختيار أيقونة بحث.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الذي قدمنا من خلالة خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 عبر موقع التنظيم والإدارة لمعرفة أسماء الموظفين الذين تم ترقيتهم ضمن قانون الخدمة المدنية 2021 ، وجدير بالذكر أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ،أصدر عدد من القرارات مؤخراً على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.