طرق استثمار الأموال في مصرف الراجحي السعودية وخطوات فتح محفظة استثمارية

يعتبر مصرف الراجحي من افضل البنوك واشهرها بالمملكة ويكسب ثقة الكثير من مواطني ومقيمي المملكة، لما له من خدمات مصرفية عديدة يقدمها لعملائه، فيعد مصرف الراجحي من اشهر البنوك المصرفية تعامله مع عملائه وأتاح الكثير من المنتجات التمويلية لكسب رضاء العملاء والمواطنين المترددين عليه، كما أتاح مصرف الراجحي العديد من طرق استثمار الأموال في مصرف الراجحي السعودية 1443 سواء من فتح حساب استثمار الراجحي أو شراء سبائك الذهب، أو الاستثمار في صناديق الاستثمار، وفتح حساب الادخار بعائد، بالإضافة إلى تداول الأسهم في بنك الراجحي، وغيرها من الطرق الذي نوضحها لكم بالتفصيل من خلال مقالنا هذا ومن موقع ثقفني.

طرق استثمار الأموال في مصرف الراجحي:

هناك طرق عديدة لاستثمار الاموال ولكن الاستثمار في مصرف الراجحي هو الافضل والمضمون، ويعتبر من أبرز الطرق التي يمكن من خلالها استثمار الأموال في مصرف الراجحي ما يلي:

فتح حساب استثمار في الراجحي. شراء سبائك الذهب من مصرف الراجحي. فتح حساب الادخار بعائد. تداول الأسهم.

خطوات فتح محفظة في مصرف الراجحي:

يتم الدخول إلى رابط مصرف الراجحي الرسمي. اختار أيقونة تداول الراجحي. اضغط على تسجيل مستخدم جديد. يتم ملء البيانات المختلفة من رقم الهاتف ورقم المحفظة ورقم الهوية. تحصل على رسالة من البنك تحتوي على رمز تفعيل المحفظة. ثم بإدراج الرمز ثم النقر على أيقونة متابعة. اضغط على موافقة على الشروط والأحكام. يتم تحديد المحفظة لفرد أو شركة. اختار اللغة، ثم انقر على التالي.

كيفية شراء سبائك من الذهب في مصرف الراجحي:

يتم الدخول إلى رابط مصرف الراجحي الرسمي. أدخل إلى الخزينة واختار منها تجارة الذهب. املأ كافة المعلومات والبيانات المطلوبة من رقم الهوية والاسم وغيرها من البيانات. يتم التأكد من وجود حساب بنكي للعميل ببنك الراجحي. في حالة الرغبة في تحويل جزء من الراتب للبنك شهريا يتم تأكيد ذلك عبر اتباع التعليمات. حدد مكان العمل التابع لك، ثم أكتب رمز التحقق. اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

آلية الاستثمار في صناديق استثمار الراجحي:

يفكر دائما أصحاب الأموال في كيفية استثمار أمواله ودائما ما يكون القرار الصائب الاستثمار في مصرف الراجحي، حيث يمكن استثمار الأموال عبر صناديق استثمار الراجحي مع موافقة الشريعة الإسلامية، وتنقسم فئات أصول صناديق الاستثمار إلى الفئات التالية: