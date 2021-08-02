إجراءات العودة إلى المدارس من جديد في السعودية

إجراءات العودة إلى المدارس من جديد، انتهى جميع طلاب المدارس السعودية من الاختبارات النهائية لهذا العام الدراسي منذ أيام بسيطة والآن يبدء التخطيط لعودة العام الدراسي الجديد وفق شروط وقواعد جديدة من الاحترازات الوقائية للمعلمين والطلاب، فهناك الكثير من القلق حول عودة الدراسة الحضورية في المدارس بعد غياب الحضور في المدارس عامين دراسيين متواصلين بسبب وباء كورونا العالمي، ومن أجل السماح بالعودة الحضورية في مدارس السعودية تم وضع تلك القواعد الاحترازية الجديدة، تابعوا معنا لمعرفة الإجراءات الجديدة للعودة إلى المدارس العام الدراسي الجديد.

خطة العودة إلى المدارس الجديدة

ذكرت بعض المصادر التعليمية الموثوقة أن وزارة التربية والتعليم في السعودية قد وضعت خطة جديدة من أجل العمل بها في العام الدراسي الجديد الذي على وشك أن يبدء بعد فترة قليلة بنظام الدراسة الجديدة الثلاثة فصول دراسية، ووجد أن قواعد العودة إلى الدراسة من جديد تتمثل في:

إخضاع الفصول الدراسية التعليمية بجميع المدارس وكذلك المكاتب إلى التعقيم اليومي وعلى مدار اليوم. تقليل عدد ساعات الدراسة في اليوم الدراسي للطلاب. الحضور الفصلي للطلاب مسموح به للطلاب المحصنين فقط، أما غير المحصنين فغير مسموح لهم بالحضور وخاصةً أصحاب الحالات الصحية الحرجة. كما ومن ضمن تلك الإجراءات الجديدة هي التوجه للخطة البديلة التي تقوم على التوجه للتعليم عن البعد إذا ثبت إصابة أحد منسوبي عملية التعليم بالفيروس أو حتى إذا كانت حالة اشتباه.

تحصين المعلمين والطلاب ضد فيروس كورونا

جاءت جميع القواعد والشروط السابقة بالتزامن مع ارتفاع عدد الأشخاص المحصنين ضد فيروس كورونا من منسوبي التعليم من معلمات ومعلمين في السعودية حيث وصلت النسبة إلى 76% ووصل عدد حالات التطعيم من الطلاب والطالبات في المدارس السعودية إلى 30% وذلك بداية من 12 سنة حتى 18 سنة.

وفي حالة كانت هناك اشتباه أو رصد لاي حاجة قد أصيبت بالفيروس أثناء فترة الدراسة على الفور سيتم الانتقال للخطة الجديدة وهي البدء في تطبيق نظام الدراسة عن بعد لوقاية الجميع للحد من انتشار الفيروس.